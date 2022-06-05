Существует немало угроз безопасности нашей страны – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев не терять бдительности в связи с немалым количеством угроз нашей безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главным принципом является честное служение нашему народу, строгое соблюдение нашей Конституции. У нас есть цель, и нам предстоит большая работа. Все мы должны работать во благо страны. Существует немало угроз безопасности нашей страны. Поэтому мы должны проявлять бдительность в этом направлении», - сказал Касым-Жомарт Токаев после голосования на референдуме.

Президент подчеркнул, что Казахстан, как единое государство, должен отражать все вызовы.

Ранее Глава государства прокомментировал расследование январских событий. «Следствие проводится уполномоченными органами, проводится очень тщательно, детально. Все материалы, которые уже сейчас доступны, публикуются Генеральной прокуратурой, никаких секретов в отношении нашего общества или для нашего общества не имеется. Мы все делаем открыто, транспарентно, на высоком профессиональном уровне. Поэтому необходимости приглашать международных экспертов нет, я так думаю. И эта работа будет продолжаться», - сказал Касым-Жомарт Токаев.