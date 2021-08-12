Существенный рост объемов торговли Казахстана отмечают эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова заявила о росте объемов торговли почти со всеми партнерами Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на продолжающуюся негативную тенденцию в мировой экономике, первая половина 2021 года принесла положительную динамику во внешнюю торговлю Казахстана. Внешнеторговый оборот Казахстана за пять месяцев 2021 года составил 36,4 млрд долларов. При этом, экспорт на 5,5% сократился, составив 22,9 млрд долларов. Надо отметить, что при этом экспорт несырьевых товаров увеличился на 23% в сравнении с прошлым годом, что составило 7,2 млрд долларов США. Импорт Казахстана за рассматриваемый период также вырос на 12% и составил 14,7 млрд долларов США», - сказала Жанель Кушукова на коллегии Минторговли.

По ее словам, растет в основном импорт сырьевых товаров, он вырос на 7%, составив 1,2 млрд долларов США.

«Практически со всеми основными торговыми партнерами – страны ЕАЭС, СНГ, Китай, Германия, Испания и другие – наблюдается существенный рост объемов торговли. Особую роль в торговом обороте играют государства-члены ЕАЭС – в страны ЕАЭС мы экспортировали продукцию на 2,8 млрд долларов США, что на 36% больше, чем наш экспорт в прошлом году. Основной прирост наблюдается за счет экспорта несырьевых товаров. Экспорт в страны ЕАЭС несырьевых товаров составил 1,7 млрд долларов США, прирост составил 50%», - заключила спикер.



