Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Существенное увеличение урожая прогнозирует Минсельхоз
25 Мая 2022 13:35

Существенное увеличение урожая прогнозирует Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские фермеры сумели избежать весенней засухи. Об этом сообщил директор департамента земледелия МСХ Азат Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В принципе по засухе «Казгидромет» дает благоприятный прогноз. Сейчас период посевных работ, мы избежали так называемой весенней засухи. Погода благоприятная, работы идут, накопление влаги есть. Единственное, что должны были сделать фермеры, и они это сделали – это мероприятия по накоплению и сохранению влаги, которая осталась с зимнего периода. Единственным способом выйти на хорошую урожайность было выйти на «закрытие влаги», - сказал Азат Султанов на брифинге в СЦК.

По его словам, это позволяет делать благоприятный прогноз по увеличению урожайности.

«Фермеры провели эти мероприятия, и это уже сейчас позволяет делать прогнозы о том, что урожайность будет увеличена на 0,7 центнеров с 1 га, это минимум. Благодаря проведенным мероприятиям, растения будут обеспечены достаточной влагой», - добавил спикер.

Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Введение прогрессивной шкалы ИПН может привести к вывозу капитала - Минэнерго
Решена проблема импорта семян зерновых из России
Реформы в РК создадут широкие возможности иностранным инвесторам – Алихан Смаилов
Авиакомпаниям Казахстана не разрешат самовольно составлять черные списки пассажиров
Посевные площади увеличены на 105 тыс. га в 2022 году
Текущий курс тенге является реальным - Алибек Куантыров
Законопроект по вопросам транспорта одобрил Мажилис в первом чтении
Увеличить акцизы на сигареты и изделия с нагреваемым табаком намерены в РК

Лента новостей

Архив