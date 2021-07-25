Супружескую пару спасли на Капшагае

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Супружеская пара на скутере выехала на водную прогулку и не вернулась на Капшагайском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что 24 июля в 21:25 поступило сообщение о том, что в Капшагае около 20 часов с побережья Капшагайского водохранилища супружеская пара на собственном водном скутере выехала на водную прогулку и не вернулась. Сообщение поступило от друзей, которые находились на берегу.

«В 22:50 отдыхающие на сломанном скутере были обнаружены на расстоянии порядка пяти км от берега водохранилища и благополучно доставлены на берег спасателями оперативно-спасательного отряда Капшагайского региона ДЧС Алматинской области. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в ДЧС.