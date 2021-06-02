АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Супружескую пару избили в селе Алматинской области. Видео появилось в социальных сетях. Полиция уже задержала троих парней по данному делу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента появилось в Instagram . Автор сообщил, что конфликт с тремя парнями и семейной парой произошел в селе Касымбек.

«Утром вся семья выезжала на работу, увидели как у ворот дома пьяный парень справляет нужду, сделали ему замечание, он послал на казахском и начал толкаться и провоцировать, тогда мой отец вышел из машины и начал гнать, его ударили три парня. В синей футболке, серой футболке и в белой футболке три парня начали избивать его, потом вмешалась мама, ее тоже начали избивать, начали угрожать, что перестреляет. Они все пьяные, за рулем парень тоже был выпившим. Итог: мой отец получил сотрясение, голова разбита, мать получила сотрясение, губы разбиты», - говорится в посте.

В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что 2 июня в полицию Жамбылского района обратилась жительница села Касымбек о принятии мер в отношении троих неизвестных людей, избивших ее и ее мужа.

«В ходе проверки установлены и задержаны 22-24 летние трое жителей этого села. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по ст. 293 ч. 2 УК РК «Хулиганство», назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных пострадавшими. Вместе с тем, медицинское освидетельствование показало, что двое из задержанных были в алкогольном опьянении. По получению результатов экспертного исследования по делу будет принято процессуальное решение», - отметили в ДП.