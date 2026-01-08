Супруга полицейского получила штраф после концерта Джей Ло в Астане

По информации суда, дело рассмотрели по факту мелкого хулиганства. Установлено, что 1 августа 2025 года в 21:00 женщина, находясь на стадионе «Астана Арена», вела себя вызывающе, агрессивно, толкала окружающих, создавая дискомфорт посетителям.

— Вина К. подтверждается показаниями свидетелей, протоколом об административном правонарушении, видеозаписью с места происшествия. Санкция статьи 434 ч.1 КоАП предусматривает взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП или привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от 5 до 15 суток, — отметили в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Астана.

В суде учли, что женщина — мать пятерых детей, среди которых есть и не достигшие 14 лет. Именно поэтому по закону арестовывать ее не имеют права. Ее признали виновной и назначили наказание в виде штрафа в 78 640 тенге. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, после концерта Джей Ло в Астане в сети появились кадры, на которых видно, как полицейские выносят со стадиона женщину. Позже стало известно, что она нарушила общественный порядок и при этом она является супругой сотрудника полиции. Изначально сообщалось, что открыто уголовное дело.

