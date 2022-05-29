29 Мая 2022 11:07

Суперяхта затонула в порту Девона в результате сильного пожара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Суперяхта длиной 85 футов (26 метров) затонула в результате сильного пожара во время стоянки у причала в порту Девона. По данным полиции графства Девона и Корнуолл, пострадавших в результате пожара нет, передает Казинформ со ссылкой на BBC.

Агентство по охране окружающей среды Великобритании заявило, что на борту судна было около девяти тонн дизельного топлива.

В полиции просят жителей держать двери и окна закрытыми «из-за сильного дыма».

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Агентство по охране окружающей среды сообщило, что судно уже затонуло, и теперь особое внимание уделяется загрязнению окружающей среды.