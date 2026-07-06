Супертайфун Бави обрушился на тихоокеанские острова США

Сообщается о повреждениях на острове Рота. На соседнеам острове Гуам находятся ключевые военные объекты США в Тихоокеанском регионе, в том числе авиабаза Андерсен, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

В понедельник, 6 июля, супертайфун Бави обрушился на остров Рота — территорию США в западной части Тихого океана неподалеку от Гуама, принеся мощный ветер и проливные дожди на Северные Марианские острова.

Циклон получает статус супертайфуна, когда скорость устойчивого ветра достигает 241 км/ч и выше, что соответствует мощному шторму высшей 4-й или 5-й категории. Власти Роты сообщили, что им поступают сообщения о «серьезных разрушениях», при том что прогнозируемая скорость порывов ветра достигает 290 километров в час.

На соседнем острове Гуам находятся ключевые военные объекты США в Тихоокеанском регионе, в том числе авиабаза Андерсен, где ВВС США проводят ротацию бомбардировщиков, включая B-1, B-2 и B-52. Здесь также расположена военно-морская база США, которая служит портом приписки для пяти ударных подводных лодок. На острове Гуам дислоцированы семь тысяч военнослужащих действующего состава.

Еще на одном острове архипелана — Тиниан — идет реконструкция аэропрота, который станет стать альтернативной базой для Гуама в рамках стратегии Вашингтона по распределению американских сил по всему региону.

— Мы держимся. У нас здесь очень сильный ветер и наводнение… Некоторые уже сообщают о серьезных повреждениях, — сообщил Лу Росарио, представитель муниципального оперативного центра Роты по связям с общественностью.

Росарио добавил, что часть сотовой связи не работает из-за упавшей вышки. Национальная метеослужба США обратилась к местным жителям: «Относитесь к этим надвигающимся экстремальным ветрам так, будто к вам приближается торнадо, и немедленно перейдите во внутреннее помещение или укрытие!»

Ранее транспортное сообщение на китайском острове Хайнань приостановили из-за тайфуна «Майсак».