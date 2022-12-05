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Суперматч сборных Англии и Франции состоится в четвертьфинале ЧМ-2022 по футболу

5 Декабря 2022, 03:11
Суперматч сборных Англии и Франции состоится в четвертьфинале ЧМ-2022 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стала известна вторая пара четвертьфиналистов чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором четвертьфинале ЧМ-2022 сыграют сборные Франции и Англии. Матч состоится в ночь с 10 на 11 декабря в Эль-Хауре.

Ранее сообщалось, что сборная Франции в 1/8 финала победила команду Польши — 3:1. У французов забили Оливье Жиру (44-я минута) и Килиан Мбаппе (74-я и 90+1), а у поляков на 90+9 минуте пенальти реализовал Роберт Левандовский. Что касается сборной Англии, то она в 1/8 финала разгромила сборную Сенегала — 3:0. У англичан голы забили Джордан Хендерсон (39-я минута), Харри Кейн (45+3) и Букайо Сака (57-я).

Днем ранее определилась первая пара четвертьфиналистов чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. В первом матче 1/4 финала встретятся сборные Аргентины и Нидерландов. Эта игра состоится 9 декабря в Лусаиле.


Фото: sports.kz

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