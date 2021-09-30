Супермаркет и столовая сгорели в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Супермаркет и столовая, находившиеся под одной крышей, сгорели в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба ДЧС Атырауской области, пожар произошёл ночью 30 сентября а селе Орлик Курмангазинского района. Вызов поступил в пожарную часть №7 посёлка Курмангазы. По прибытии пожарных на место происшествия было установлено, что в результате возгорания кровли одноэтажного многофункционального здания общей площадью 1000 кв.м, принадлежащего ИП «Бисенова», полностью сгорели супермаркет «Куралай» и столовая. Пожар локализован в 2 часа 54 минуты и полностью ликвидирован в 4 часа. Пострадавших и погибших нет.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, здание было построено в 2009 году. Стены здания кирпичные, перекрытия деревянные, камышовые, а крыша обшита железным профлистом.

На данный момент причина пожара устанавливается. На место происшествия направлена испытательная пожарная лаборатория из г. Атырау.

В ДЧС отметили, что сообщение о пожаре поступило в Курмангазинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поздно.