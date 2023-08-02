Суперлуние наблюдали казахстанцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ночь с 1 на 2 августа казахстанцы смогли наблюдать суперлуние. Фотокорреспондент МИА «Казинформ» запечатлел необычные кадры.



«Суперлуние» - явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Казахстанцы смогли наблюдать за необычным явлением при ясной и безоблачной погоде из любой точки. Фотографии нашим фотокорреспондентом были сделаны из Алматы.

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года произойдет достаточно редкое астрономическое событие: в течение одного месяца – 1 и 31 августа ожиидаются два полнолуния. Причем, это произойдет впервые за 42 года.

В суперлуние 31 августа земляне увидят самую большую полную Луну 2023 года. Луна в этот день максимально приблизится к перигею (минимальному расстоянию от Земли).

Специалисты ранее заявили, что первое полнолуние августа наступит в ночь с 1 на 2 августа. Луна в перигее своей орбиты будет находиться от Земли на расстоянии 357 309 км.