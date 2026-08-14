Супер-Эль-Ниньо может изменить погоду в США этой зимой

Зима 2026/2027 года в Северной Америке может отличаться резкими погодными контрастами. В Канаде и на севере США ожидаются температуры выше нормы, тогда как в центральных и восточных штатах возрастает вероятность сильных снегопадов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно материалам Severe Weather Europe, сезонный прогноз ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды) на декабрь-февраль показывает сильное влияние Эль-Ниньо. Над северной частью Тихого океана может сформироваться глубокая область низкого давления, над Канадой — зона высокого давления, а над Тихим океаном усилится струйное течение.

Такая циркуляция может привести к более теплой погоде в Канаде, на севере США, западном побережье и северо-востоке страны. В то же время в Техасе, на побережье Мексиканского залива и в юго-восточных штатах прогнозируются температуры ниже нормы, облачность и дожди.

В феврале этот сценарий может усилиться. Глубокая область низкого давления способна распространиться от Тихого океана через центральные, южные и восточные районы США. Это может привести к похолоданию на значительной части страны и юго-западе Канады.

Кроме того, погодные условия могут повысить вероятность сильных зимних штормов, гололеда и обильных снегопадов. Снега выше нормы ожидается в отдельных районах юго-запада и юго-востока США, на Центральных равнинах, Среднем Западе, востоке страны и в Средне-Атлантическом регионе. При этом в Канаде, на северо-западе США и в районе северных Великих озер снегопадов может быть меньше обычного.

Вместе с тем специалисты подчеркивают, что прогноз пока остается предварительным и отражает развивающуюся тенденцию. Он может измениться по мере приближения зимы.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредила о сильном Эль-Ниньо, которое может изменить погодные условия в разных регионах мира в ближайшие месяцы.