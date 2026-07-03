Эль-Ниньо может принести жару и засуху — ВМО

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в тропической зоне Тихого океана развились условия Эль-Ниньо, которые, по прогнозам, быстро усилятся в ближайшие месяцы, что повысит вероятность возникновения волн тепла, засух, сильных дождей и других экстремальных погодных явлений во многих частях мира, передает Kazinform

Эль-Ниньо возникает из-за изменений циркуляции ветров над Тихим океаном. В результате теплая вода начинает распространяться на восток, меняя температуру океана и атмосферные процессы во многих регионах планеты.

Сообщество ВМО активизирует координацию, обслуживание климатической информацией и поддержку заблаговременных предупреждений, чтобы помочь правительствам, гуманитарным учреждениям, чувствительным к климату секторам, таким как сельское хозяйство и здравоохранение, а также уязвимым сообществам подготовиться к потенциальным последствиям.

Ежемесячный Информационный бюллетень ВМО по глобальному сезонному климату указывает на быстрое развитие сильного явления Эль-Ниньо в период с июля по сентябрь 2026 года. Мультимодельные ансамблевые прогнозы ведущих глобальных центров подготовки прогнозов указывают на устойчивое и значительное повышение температуры океана в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана, при этом ожидается, что среднесезонные аномалии температуры поверхности океана превысят 2 °C в ключевых районах мониторинга.

Прогностические модели демонстрируют поразительную согласованность, что обеспечивает высокую степень достоверности прогноза. Ожидается, что осенью в Северном полушарии Эль-Ниньо продолжит усиливаться, причем его влияние распространится на многие регионы земного шара. Между тем ожидается, что в экваториальной части Атлантического бассейна температура в целом останется выше средней.

Информационный бюллетень по глобальному сезонному климату дополняет полный информационный бюллетень ВМО по Эль-Ниньо/Ла-Нинья (выпуск от 2 июня). Он позволяет провести более всестороннюю оценку сезонных климатических условий за счет учета влияния целого ряда климатических факторов, включая, помимо Эль-Ниньо, Индоокеанский диполь и состояние Атлантического океана.

— Условия Эль-Ниньо уже сформировались и, по прогнозам, быстро перерастут в сильное явление, как точно предсказывают прогнозы ВМО. Это повысит вероятность засухи и сильных дождей, а также риск возникновения волн тепла на суше и морских волн тепла во многих регионах мира. Сообщество ВМО начало беспрецедентную мобилизацию для координации деятельности в рамках Организации Объединенных Наций и на региональном уровне для оказания поддержки правительствам, гуманитарным организациям и чувствительным к климату секторам. Точные сезонные прогнозы и заблаговременные предупреждения жизненно важны для спасения жизней и смягчения воздействия на экономику и сообщества, — сказала генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Ранее прогноз погоды по Казахстану на 4–6 июля 2026 года представили в РГП «Казгидромет».