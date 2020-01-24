Суммы пенсионных накоплений на приобретение жилья пересчитают – Бердибек Сапарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Суммы пенсионных накоплений на приобретение жилья или другие цели будут пересчитаны. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом Президент принял предложения в рабочую группу. Он дал поручение. На сегодня насчитываются около 200 тысяч человек, которые могут из своего накопления расходовать деньги на приобретения жилья, лечение. Теперь мы будем дополнительно совместно с Национальным банком, Агентством финмониторинга и рабочей группой анализировать какие еще есть граждане Казахстана, которые попадут в этот пул. Сегодня или завтра мы проведем заседание рабочей группы, и там будет дано поручение. Будем совместно с теми госорганами, которые я назвал, разрабатывать», - сказал Бердибек Сапарбаев журналистам в кулуарах после расширенного заседания Правительства.

По словам заместителя Премьер-Министра, будут сделаны актуальные расчеты. Только потом озвучат точную сумму пенсионных накоплений.

«Предварительно были названы суммы 10-11 млн тенге. Сейчас мы сделаем еще раз дополнительные актуальные расчеты, сколько надо накопительных сумм для того, чтобы какую-то часть расходовать на приобретение жилья. Не будет иметь значение - молодые или нет. Все будет зависеть от суммы накопления», - проинформировал Б. Сапарбаев.

Напомним, Бердибек Сапарбаев в ходе расширенного заседания Правительства рассказал, как в стране проводятся реформы в социальной сфере, отметив эффективность выполнения поручений Главы государства.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался об использовании пенсионных накоплений, отметив, что круг граждан постепенно будет расширяться.