17 Мая 2022 01:50

Сумму займа по программе «Алматы жастары» не будут увеличивать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1000 молодых алматинцев в возрасте до 35 лет в этом году могут приобрести собственное жилье по городской программе льготного кредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Заместитель руководителя управления жилищной политики Алматы Ермек Амиров напомнил, что прием заявок и документов будет проводиться с 18 мая по 1 июня через специально созданный сайт www.almaty-zhastary.kz. У заявителя должна быть электронная цифровая подпись.

«1 июня в 23:59 прием завершится и, начиная с 2 июня, будет производиться выгрузка всех поданных заявлений. Далее в течение 20 рабочих дней поступившие заявления проверят на соответствие требованиям программы, после чего сформируют список по наибольшему количеству набранных баллов в каждой категории», - сказал Ермек Амиров.

По условиям программы участникам предоставляются займы по льготным ставкам: под 5% годовых, с первоначальным взносом 10%, сроком до 25 лет. Максимальная сумма займа - 18 млн тенге.

«Вопрос повышения суммы займа мы изучили еще до выделения бюджетных средств. Я сам недавно зашел на сайты, где имеются объявления по продажам квартир. Более 2,5 тыс. квартир было до 18 млн тенге. То есть предложения на сегодня на рынке имеются, вполне возможно приобрести. Увеличение суммы пока не планируется», - сообщил он.

Спикер добавил, что увеличение займа возможно будет рассмотрено в следующем году, но не в этом.

Также в этом году приобрести жилье можно не только на первичном и вторичном рынках, но и в строящемся объекте.

«После подтверждения платежеспособности и получения положительного решения, клиенту предоставляется 45 календарных дней для поиска жилья. Жилье можно приобрести в черте Алматы на первичном и вторичном рынках, в том числе можно в строящемся объекте, у которого имеется гарантия в Казахстанской жилищной компании», - уточнила директор филиала АО «Отбасы Банк» Алматы Данагуль Тусупова.

Она также пояснила, что отобранным претендентам в личном кабинете на сайте выдается направление для подтверждения платежеспособности в АО «Отбасы банк». Заявителям, получившим направления, необходимо в течение 15 рабочих дней обратиться в любой центр обслуживания банка для прохождения оценки платежеспособности.

Основные требования к участию: отсутствие у претендента программы и членов его семьи жилья на праве собственности, стаж официальной работы участника в Алматы не менее последних 6 месяцев с наличием обязательных пенсионных отчислений в следующих категориях: здравоохранение, образование, культура, спорт, вузы и НИИ, журналисты, социальная сфера и правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что прием документов по «Алматы жастары» начнется с 18 мая. В прошлом году поступило 9741 заявление.