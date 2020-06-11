Сумма в 1,8 миллиарда тенге на счет холдинга «КазАгро» фактически не поступала

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2016 году из республиканского бюджета по бюджетной программе 257 «Увеличение уставного капитала акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для финансирования Казахстанско-венгерского инвестиционного фонда прямых инвестиций» холдингу были выделены средства в размере 1 млрд 850 млн тенге. На контрольные счета наличности холдинга в комитете казначейства Министерства финансов РК они поступили 27 апреля 2016 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Холдинг «КазАгро».

Однако использовать эти деньги холдинг не мог, поскольку для осуществления платежей путем инвестиций, учитываемых методом долевого участия, предоставляются документы, которых нет в правилах исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденного Минфином 4 декабря 2014 года №540. В частности, это такие документы, как счет-фактуры или накладные о поставке товаров, или акт выполненных работ, оказанных услуг, или другие документы, установленные законодательством, на основании чего осуществляются приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг.

В бюджетном законодательстве не предусмотрен механизм возвращения инвестиционных средств в государственный бюджет. Новое руководство холдинга также предпринимало шаги, для того чтобы переориентировать эти средства для финансирования сельского хозяйства. Но и эти действия не дали результата. Для того чтобы достигнуть целей, на которые были выделены бюджетные средства, холдинг принял решение о финансировании проектов за свой счет.

На сегодняшний день фонд профинансировал две сделки стоимостью 20 млн долларов США. В рамках этих проектов уже производится продукция:

1) по тепличному комплексу в Актюбинской области.

2) по интенсивным яблоневым садам в Жамбылской области.

В 2018 году инвестиционный период фонда закончился, и с учетом отсутствия финансово привлекательных проектов для создания высокопроизводительных производств, фонд пока не планирует возобновлять инвестиционный период.

В этой связи в ходе многочисленных обсуждений с государственными органами по этому вопросу в 2020 году было принято решение о возврате средств в сумме 1,850 млрд тенге в республиканский бюджет.