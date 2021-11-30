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Сумку с золотом на два млн тенге украла девушка в Туркестанской области

30 Ноября 2021 14:26
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Сумку с золотом на два млн тенге украла девушка в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть отдела полиции Сарыагашского района обратилась местная жительница. Со слов женщины, днем на одном из рынков она потеряла сумку. В сумке было 10 тысяч тенге и золотые изделия на сумму более 2 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

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Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража «.

«С целью раскрытия преступления и задержания злоумышленников, в отделе полиции создали следственно-оперативную группу. Полицейские провели всесторонние розыскные мероприятия и опросили возможных очевидцев, проверили камеры видеонаблюдения.

В результате принятых оперативных мер участковый инспектор, лейтенант полиции Канат Макулбеков в течение суток установил личность подозреваемой. Сотрудники Сарыагашского РОП задержали молодую женщину по месту жительства, в Созакском районе и доставили в районный отдел полиции», - сообщили в ДП.

Как выяснилось, подозреваемая совершила кражу, когда женщина оставила сумку без присмотра. Похищенное полицейские изъяли и вернули законной владелице. В отношении подозреваемой ведется досудебное расследование.

Потерпевшая искренне выразила свою благодарность сотрудникам полиции за помощь и оперативность в поисках.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью  
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