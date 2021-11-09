+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 7 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сумку с золотом на 1,3 млн тенге украла на автовокзале жительница Туркестанской области

9 Ноября 2021 15:22
Поделиться:
Сумку с золотом на 1,3 млн тенге украла на автовокзале жительница Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую в краже украшений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
Об участившихся случаях интернет-мошенничества предупреждает полиция Алматы Свыше 100 кг рыбы изъяли у браконьера в Туркестанской области Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы

В дежурную часть Отырарского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что неизвестные лица похитили у нее сумку. В украденной сумке находились золотые и серебряные изделия на общую сумму около 1 300 000 тенге. Этот факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража» и приступили к розыску подозреваемых.

Полицейские Отырарского РОП в течение часа вышли на след вора и задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась местная жительница. Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка доставили задержанную в районный отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Как выяснилось, потерпевшая села в общественный транспорт в направлении из города Шымкент в Отырарский район. По приезду она вышла на остановке и в этот момент заметила пропажу сумки. Женщина поспешила на автовокзал, где увидела, что многие пассажиры уже ушли. После безуспешных поисков потерпевшая обратилась за помощью к полицейским. В свою очередь подозреваемая в краже успела выбросить сумку в воду, а золотые и серебряные украшения спрятать дома.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
Об участившихся случаях интернет-мошенничества предупреждает полиция Алматы
Свыше 100 кг рыбы изъяли у браконьера в Туркестанской области
Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
Популярное
1 В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
2 В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
3 Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
4 Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
5 Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
6 Как проведут интеграцию баз данных МВД РК и МВД РФ по регистрации транспортных средств
Читайте также
Сколько семейных дебоширов привлекли к ответственности в столице
Выдававшую фиктивные карты техосмотра преступную группу задержали в Казахстане
В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
Как проведут интеграцию баз данных МВД РК и МВД РФ по регистрации транспортных средств
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив