Сумку с золотом на 1,3 млн тенге украла на автовокзале жительница Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую в краже украшений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Отырарского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что неизвестные лица похитили у нее сумку. В украденной сумке находились золотые и серебряные изделия на общую сумму около 1 300 000 тенге. Этот факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража» и приступили к розыску подозреваемых.

Полицейские Отырарского РОП в течение часа вышли на след вора и задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась местная жительница. Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка доставили задержанную в районный отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Как выяснилось, потерпевшая села в общественный транспорт в направлении из города Шымкент в Отырарский район. По приезду она вышла на остановке и в этот момент заметила пропажу сумки. Женщина поспешила на автовокзал, где увидела, что многие пассажиры уже ушли. После безуспешных поисков потерпевшая обратилась за помощью к полицейским. В свою очередь подозреваемая в краже успела выбросить сумку в воду, а золотые и серебряные украшения спрятать дома.