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Сумку с четырьмя тысячами долларов вернули жительнице Шымкента транспортные полицейские

18 Февраля 2022 13:14
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Сумку с четырьмя тысячами долларов вернули жительнице Шымкента транспортные полицейские

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На имя руководство департамента полиции на транспорте поступило письмо от жительницы города Шымкента со словами благодарности в адрес транспортных полицейских за оказанную ей помощь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Женщина рассказала, что 7 февраля в аэропорту города Туркестана во время посадки на авиарейс «Туркестан-Стамбул» она забыла в зале ожидания свою сумку.

По ее словам, в сумке находилось четыре тысячи долларов США.

Начальник линейного отделения полиции в аэропорту г. Туркестана Нуралы Нуржигит и патрульный полицейский Қайрат Кушан во время несения службы заметили оставленную вещь. Транспортные полицейские оперативно установили владелицу и вернули сумку.

Женщина поблагодарила руководство департамента и сотрудников ЛоП в аэропорту г. Туркестана, отметив чуткость и ответственности к своей работе сотрудников полиции.





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#Туркестанская область   #МВД РК   #Шымкент  
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