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Султанбек Макежанов стал главой комитета Сената по финансам и бюджету

26 Января 2023, 11:32
Султанбек Макежанов стал главой комитета Сената по финансам и бюджету

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Султанбек Макежанов стал главой комитета Сената по финансам и бюджету, передает МИА «Казинформ».

Макежанов Султанбек Алмасбекович родился 26.01.1961 в Жамбылской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Целиноградский инженерно-строительный институт (1983), инженер-строитель.

Международная академия труда (2004)

Университет им. Д.А. Кунаева (2011), юрист.

Научные звания, степени, деятельность: кандидат технических наук, тема диссертации: «Разработка удельных критериев ограничения и методики регулирования уровня загрязнения атмосферного воздуха в условиях предприятий теплоэнергетики» (2007).

Трудовой стаж:

Дорожный мастер Талдинского райавтодора (1983);

Инженер-геодезист, мастер ПМК треста «Карагандапромстрой» (1983-1985);

Секретарь комитета комсомола, инструктор, зав.отделом ГК ЛКСМК г. Алматы (1985-1991);

Руководитель в коммерческих организациях (1992-2002);

Помощник акима Мангистауской области (06-12.2002);

Руководитель аппарата акима Мангистауской области (12.2002-02.2004);

Заместитель акима Мангистауской области (02.2004-01.2005);

Заместитель руководителя аппарата акима города Алматы (01.2005-06.2006);

Директор департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы (06.2006-2008);

Начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы (03.2008-2010);

Аким Медеуского района города Алматы (28.12.2010-05.2016);

Заместитель акима города Алматы (05.2016-04.2019);

Аким Медеуского района города Алматы (04.2019-08.2020)

Фото: almaty.tv


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