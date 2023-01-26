Султанбек Макежанов стал главой комитета Сената по финансам и бюджету
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Султанбек Макежанов стал главой комитета Сената по финансам и бюджету, передает МИА «Казинформ».
Макежанов Султанбек Алмасбекович родился 26.01.1961 в Жамбылской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Целиноградский инженерно-строительный институт (1983), инженер-строитель.
Международная академия труда (2004)
Университет им. Д.А. Кунаева (2011), юрист.
Научные звания, степени, деятельность: кандидат технических наук, тема диссертации: «Разработка удельных критериев ограничения и методики регулирования уровня загрязнения атмосферного воздуха в условиях предприятий теплоэнергетики» (2007).
Трудовой стаж:
Дорожный мастер Талдинского райавтодора (1983);
Инженер-геодезист, мастер ПМК треста «Карагандапромстрой» (1983-1985);
Секретарь комитета комсомола, инструктор, зав.отделом ГК ЛКСМК г. Алматы (1985-1991);
Руководитель в коммерческих организациях (1992-2002);
Помощник акима Мангистауской области (06-12.2002);
Руководитель аппарата акима Мангистауской области (12.2002-02.2004);
Заместитель акима Мангистауской области (02.2004-01.2005);
Заместитель руководителя аппарата акима города Алматы (01.2005-06.2006);
Директор департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы (06.2006-2008);
Начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы (03.2008-2010);
Аким Медеуского района города Алматы (28.12.2010-05.2016);
Заместитель акима города Алматы (05.2016-04.2019);
Аким Медеуского района города Алматы (04.2019-08.2020)
Фото: almaty.tv