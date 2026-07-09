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    Султан Сарсемалиев попросил суд не назначать ему пожизненное заключение

    В Атырау Султан Сарсемалиев, обвиняемый в гибели четырех человек, выступил с последним словом в суде. Он заявил, что признает свою вину по всем 13 эпизодам обвинения, и попросил вместо пожизненного лишения свободы назначить ему наказание сроком на 25 лет, передает корреспондент Kazinform.

    Султан Сарсемалиев попросил суд не назначать ему пожизненное заключение
    Кадр из видео

    Выступая перед судом, обвиняемый выразил сожаление о содеянном и отметил, что не предполагал, что его действия приведут к столь трагическим последствиям.

    — Никто не рождается человеком-зверем. Я не предполагал, что мои действия со временем усугубятся, перерастут в сложную борьбу и в итоге приведут к этой кровавой трагедии. Железо разрушает ржавчина, а человека изнутри съедают его переживания и горе. Я признаю все 13 эпизодов, у меня нет никаких возражений. Я отвечаю перед государством и перед Богом, — сказал Султан Сарсемалиев.

    В завершение выступления он попросил суд не назначать ему пожизненное лишение свободы, а определить наказание на определенный срок.

    — Возможно, сама эта просьба является неуместной, но я прошу назначить мне наказание на определенный срок. Не лишайте меня надежды хотя бы ради моих детей. Дайте мне возможность жить ради них. Я готов и к пожизненному заключению. Но государство — это не отдельный человек, оно не должно мстить. Должны быть доброта и милосердие, — сказал обвиняемый.

    После завершения судебных прений и последнего слова Сарсемалиева судья удалился в совещательную комнату. Дата оглашения приговора пока не сообщается.

    Ранее в ходе судебных прений прокурор попросил назначить Султану Сарсемалиеву пожизненное лишение свободы. Родственники погибших поддержали позицию обвинения и также попросили суд назначить справедливое наказание.

    Адвокат обвиняемого Асан Жумабаев в защитительной речи заявил, что причиной произошедшего могло стать ухудшение психологического состояния Султана Сарсемалиева.

    По словам защитника, в момент совершения преступления его подзащитный находился под воздействием длительного психоэмоционального давления.

    — Накопившиеся в нем злость и гнев достигли предела, и из-за длительного хронического стресса и психоэмоционального давления произошел срыв. В тот момент он находился в состоянии сильного душевного переживания, когда не мог полностью отдавать себе отчет в своих действиях. Научным языком это можно рассматривать как кумулятивный аффект, возникающий вследствие длительно накапливавшегося гнева, — сказал адвокат.

    Также сообщается, что подозрение в отношении Акбаян Мукангалиевой по факту возможного сокрытия особо тяжкого преступления, совершенного ее бывшим мужем Султаном Сарсемалиевым, не подтвердилось. В ходе расследования ее вина не была доказана, в связи с чем уголовное дело в отношении нее прекратили.

    Ранее сообщалось, что в обвинения, предъявленные Султану Сарсемалиеву, были дополнительно внесены новые статьи, а квалификация обвинений была ужесточена.

    Атырау Суды Приговор Видео Убийство
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор