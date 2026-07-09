Султан Сарсемалиев попросил суд не назначать ему пожизненное заключение

В Атырау Султан Сарсемалиев, обвиняемый в гибели четырех человек, выступил с последним словом в суде. Он заявил, что признает свою вину по всем 13 эпизодам обвинения, и попросил вместо пожизненного лишения свободы назначить ему наказание сроком на 25 лет, передает корреспондент Kazinform.

Выступая перед судом, обвиняемый выразил сожаление о содеянном и отметил, что не предполагал, что его действия приведут к столь трагическим последствиям.

— Никто не рождается человеком-зверем. Я не предполагал, что мои действия со временем усугубятся, перерастут в сложную борьбу и в итоге приведут к этой кровавой трагедии. Железо разрушает ржавчина, а человека изнутри съедают его переживания и горе. Я признаю все 13 эпизодов, у меня нет никаких возражений. Я отвечаю перед государством и перед Богом, — сказал Султан Сарсемалиев.

В завершение выступления он попросил суд не назначать ему пожизненное лишение свободы, а определить наказание на определенный срок.

— Возможно, сама эта просьба является неуместной, но я прошу назначить мне наказание на определенный срок. Не лишайте меня надежды хотя бы ради моих детей. Дайте мне возможность жить ради них. Я готов и к пожизненному заключению. Но государство — это не отдельный человек, оно не должно мстить. Должны быть доброта и милосердие, — сказал обвиняемый.

После завершения судебных прений и последнего слова Сарсемалиева судья удалился в совещательную комнату. Дата оглашения приговора пока не сообщается.

Ранее в ходе судебных прений прокурор попросил назначить Султану Сарсемалиеву пожизненное лишение свободы. Родственники погибших поддержали позицию обвинения и также попросили суд назначить справедливое наказание.

Адвокат обвиняемого Асан Жумабаев в защитительной речи заявил, что причиной произошедшего могло стать ухудшение психологического состояния Султана Сарсемалиева.

По словам защитника, в момент совершения преступления его подзащитный находился под воздействием длительного психоэмоционального давления.

— Накопившиеся в нем злость и гнев достигли предела, и из-за длительного хронического стресса и психоэмоционального давления произошел срыв. В тот момент он находился в состоянии сильного душевного переживания, когда не мог полностью отдавать себе отчет в своих действиях. Научным языком это можно рассматривать как кумулятивный аффект, возникающий вследствие длительно накапливавшегося гнева, — сказал адвокат.

Также сообщается, что подозрение в отношении Акбаян Мукангалиевой по факту возможного сокрытия особо тяжкого преступления, совершенного ее бывшим мужем Султаном Сарсемалиевым, не подтвердилось. В ходе расследования ее вина не была доказана, в связи с чем уголовное дело в отношении нее прекратили.

Ранее сообщалось, что в обвинения, предъявленные Султану Сарсемалиеву, были дополнительно внесены новые статьи, а квалификация обвинений была ужесточена.