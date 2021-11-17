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Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
17 Ноября 2021 11:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Султан Камалетдинов освобожден от должности начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
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