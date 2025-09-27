Суициды среди студентов: Миннауки усилило психологическую службу в вузах Казахстана

Напомним, 18 июня, в общежитии Назарбаев Университета умерла 24-летняя студентка.

19 августа еще одна студентка вуза выпала из окна 12-го этажа общежития.

— У нас было два конкретных случая. Трагедия большая. Департамент полиции, МВД пока заключение окончательное не дали. Предварительно, как мы выясняли, там были семейные ситуации. Очень сильно сейчас мотив «неразделенная любовь» звучит, что были личные причины, это тоже повлияло, — прокомментировал министр.

По его словам, после этих случаев в университетах усилена работа психологических служб.

— Там, где не было отдельных психологов или психологических служб, мы сейчас выделяем, для этого специально принимаем решение, расширяем бюджет, создаем штатные места. Второе — сейчас очень большое методологическое сопровождение этой работы пересматриваем полностью. Раньше штатные психологи что делали? У них были такие опросники, анкетирование проводили, но они, как правило, не выявляли. По общим параметрам смотрим — успеваемость отличная, участвует в общественной жизни, социально вроде активно занят, но вот трагедия случается. Поэтому сейчас с проектом Европейского союза большая методика, более продвинутая по раннему выявлению суицидальных настроений, начали мы пилотно с НУ, — сообщил Саясат Нурбек.

По новой методике, специальное обучение проходят не только психологи, но и преподаватели. Новую модель профилактики планируют распространить во всех вузах страны.



