РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:49, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Суицид 15-летней школьницы в Актюбинской области: полиция ведет расследование

    В Мартукском районе ведется расследование по факту смерти 15-летней школьницы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Суицид 15-летней школьницы в Актюбинской области: полиция ведет расследование
    Фото: Polisia.kz

    Инцидент произошел в конце апреля этого года. Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, девочка влюбилась в своего одноклассника. Однако он подверг ее сексуальному насилию. Школьница не могла никому рассказать об этом инциденте и в конце концов покончила жизнь самоубийством. В настоящее время идет предварительное расследование самоубийства.

    — Полиция проводит предварительное судебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». В настоящее время проводятся следственные действия: опрашиваются свидетели, проверяются все обстоятельства. По итогам будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

    Ранее мы писали, что в Шымкенте с начала года зафиксирован 21 случай подросткового суицида.

    Теги:
    Регионы Казахстана Насилие Дети Суицид Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают