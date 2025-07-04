Суицид 15-летней школьницы в Актюбинской области: полиция ведет расследование

Инцидент произошел в конце апреля этого года. Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, девочка влюбилась в своего одноклассника. Однако он подверг ее сексуальному насилию. Школьница не могла никому рассказать об этом инциденте и в конце концов покончила жизнь самоубийством. В настоящее время идет предварительное расследование самоубийства.

— Полиция проводит предварительное судебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». В настоящее время проводятся следственные действия: опрашиваются свидетели, проверяются все обстоятельства. По итогам будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Ранее мы писали, что в Шымкенте с начала года зафиксирован 21 случай подросткового суицида.