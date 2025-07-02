В Шымкенте с начала года зафиксирован 21 случай подросткового суицида

Специалисты подчеркивают, что основным фактором, который часто приводит к таким трагедиям, является эмоциональная изоляция, когда ребенка попросту никто не слышит. При этом нельзя утверждать, что к суициду склонны только дети из неблагополучных или неполных семей. Даже в полной семье ребенок может чувствовать себя одиноким, быть оторванным от близких и друзей, подвергаться буллингу. Так он оказывается в состоянии острой уязвимости.

— Дети и подростки сталкиваются со множеством психоэмоциональных проблем. Это возрастные изменения, трудности в школе, семейные конфликты. Мы должны научиться вовремя замечать, когда ребенок оказался в кризисной ситуации, и протягивать ему руку помощи. Наша главная задача — не допустить трагедии, — рассказал главный врач городского центра психического здоровья Медет Болатов.

Исполняющий обязанности руководителя Центра психологической поддержки городского управления образования Жандар Толеген также подчеркнул, что причины, по которым дети решаются на такой шаг, самые разные. Это и конфликты в семье, и давление в школе, травля со стороны сверстников, ощущение одиночества. И почти всегда за этим стоит то, что ребенок остается без внимания и душевного контакта с близкими.

— Наши исследования показывают, что у всех этих детей была одна общая проблема — их не слушали. Родители в суете часто не замечают изменений в настроении ребенка, а потом задаются вопросом: почему он это сделал? Например, ребенок оставляет записку. Почему? Потому что его не услышали. Не выслушав — потеряли возможность понять и помочь, — отметил Жандар Толеген.

Психологи подчеркивают, что в профилактике подростковых суицидов важную роль играет не только семья, но и школа. Особенно значима роль классного руководителя и педагога-психолога, которые чаще всего первыми замечают изменения в поведении и состоянии ребенка.

— Для выявления рисков мы проводим различные методики, опросы и дополнительные мероприятия. Если мы фиксируем повышенную тревожность, сразу начинаем работать вместе с классным руководителем, стараясь понять, что происходит в душе ребенка и чем ему можно помочь, — добавила школьный психолог.

Напомним, что костанайские подростки также жалуются на депрессию, обращаясь за помощью по «телефону доверия». Часто они говорят об отсутствии взаимопонимания как в школе, так и в семье.