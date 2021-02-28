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    18:27, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Сухой фонтан разрушили в районе Арбата в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы грузовой автомобиль проехал по «сухому» фонтану на улице Панфилова и разрушил его. Полиция проводит расследование и подсчет ущерба, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В управлении зеленой экономки города сообщили, что 25 февраля около 17 часов грузовой автомобиль ГКП «Алматы тазалық» при вывозе снега проехал по пешеходному фонтану на улице Панфилова.

    В результате сухой фонтан на одном из участков частично разрушен: от тяжести спецтехники решётки прогнулись, а в некоторых местах и вовсе сломались. Подземная металлическая конструкция также помялась.

    «ТОО «ЭкоАлматы» обратилось с заявлением в полицию. Составлен протокол. Правоохранительные органы проводят расследование и подсчёт ущерба. Ремонт фонтана будет произведён за счёт «Алматы тазалық», - сообщили в управлении.

    Также сотрудники «ЭкоАлматы» и управления зеленой экономики еще раз напомнили «Алматы тазалық» о габаритах спецтехники, которая может проезжать по улицам, где установлены пешеходные фонтаны.


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    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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