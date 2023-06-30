Сухостой загорелся в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы ликвидируют пожар в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«30 июня в 12:42 в Уральске, п.Деркул, произошло загорание сухой травы и кустарников на 3 участках, ориентировочной площади 5 га. В тушении задействована 19 единиц техники, 64 человек ДЧС ЗКО. На место загорания присутствуют руководство ДЧС и акимат города Уральска. Угроза населенному пункту отсутствует. В ДЧС развернут оперативный штаб для координации сил и средств», - говорится в сообщении МЧС.

Как отметили в ведомстве, большинство пожаров возникает в местах пикников, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты, не полностью потушенного костра, оставленных осколков стекла.

По данным МЧС, в 17:16 пожар локализован. Пострадавших нет.