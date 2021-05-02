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    13:01, 02 Май 2021 | GMT +6

    Сухостой загорелся в столичном районе Сарыарка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В районе Сарыарка города Нур-Султан вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    2 мая в 12.22 пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султан выехали на поступившее сообщение по адресу: район Сарыарка, проспект Богенбая 73/1. По прибытию установлено, что происходит горение сухостоя с распространением огня на близстоящий частный дом. Предварительная общая площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

    В ДЧС сообщили, что на данный момент пожарные в составе 15 человек личного состава и трех единиц техники работают над ликвидацией пожара. Жертв и пострадавших нет.


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