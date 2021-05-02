Сухостой загорелся в столичном районе Сарыарка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В районе Сарыарка города Нур-Султан вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

2 мая в 12.22 пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султан выехали на поступившее сообщение по адресу: район Сарыарка, проспект Богенбая 73/1. По прибытию установлено, что происходит горение сухостоя с распространением огня на близстоящий частный дом. Предварительная общая площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

В ДЧС сообщили, что на данный момент пожарные в составе 15 человек личного состава и трех единиц техники работают над ликвидацией пожара. Жертв и пострадавших нет.