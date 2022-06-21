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    19:00, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Сухостой загорелся в столичном районе Есиль

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По Коргалжинской трассе в Есильском районе столицы загорелся сухостой. Предварительная площадь пожара составила 1 га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространилось видео возгорания сухостоя. Дым был заметен в районе ТРЦ «Хан Шатыр».

    «Сегодня в 15:03 на пульт «101» поступило сообщение о возгорании сухостоя по Коргалжинской трассе в районе Есиль. По прибытию огнеборцы установили, что горит сухая трава, камыши. Предварительная площадь пожара составила 1 га. Жертв и пострадавших нет», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС города Нур-Султана.

    В тушении пожара задействовано 25 человек личного состава и шесть автоцистерн ДЧС, четыре поливомоечные машины, один трактор МИО.

    В 17:31 часов пожар частично локализовали. В департаменте уточнили, что угрозы распространения огня на зеленый пояс города Нур-Султана, угрозы строениям нет.



    Теги:
    Пожар Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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