Сухостой загорелся в столичном районе Есиль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По Коргалжинской трассе в Есильском районе столицы загорелся сухостой. Предварительная площадь пожара составила 1 га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространилось видео возгорания сухостоя. Дым был заметен в районе ТРЦ «Хан Шатыр».

«Сегодня в 15:03 на пульт «101» поступило сообщение о возгорании сухостоя по Коргалжинской трассе в районе Есиль. По прибытию огнеборцы установили, что горит сухая трава, камыши. Предварительная площадь пожара составила 1 га. Жертв и пострадавших нет», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС города Нур-Султана.

В тушении пожара задействовано 25 человек личного состава и шесть автоцистерн ДЧС, четыре поливомоечные машины, один трактор МИО.

В 17:31 часов пожар частично локализовали. В департаменте уточнили, что угрозы распространения огня на зеленый пояс города Нур-Султана, угрозы строениям нет.