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Сухостой загорелся в Астане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Мая 2023, 06:13
Сухостой загорелся в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предварительная площадь пожара составила 2,5 гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны.

«13 мая в 15:18 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступивший вызов о возгорании сухостоя на шоссе Каркаралы 12. Предварительная площадь пожара составила 2,5 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении задействовано 55 человек личного состава и 11 единиц техники ДЧС Астаны, а также 5 поливомоечных машин акимата города», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Недавно камыш и сухостой загорелся возле ЖК «Брюссель». Площадь горения составила 1000 квадратных метров.

Астана   Происшествия   Пожар   ДЧС  
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