Сухостой загорелся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы возле парка загорелся сухостой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, вчера в Бостандыкском районе, по улице Ходжанова, угол улицы Жарокова, пожарные расчеты (две единицы техники и семь человек личного состава) тушили загоревшийся сухостой на открытой местности площадью 200 квадратных метров.

«В связи с высокой пожарной опасностью просим жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни», - обратились к горожанам в ДЧС Алматы.



