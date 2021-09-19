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    14:51, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сухостой загорелся в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы возле парка загорелся сухостой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Алматы, вчера в Бостандыкском районе, по улице Ходжанова, угол улицы Жарокова, пожарные расчеты (две единицы техники и семь человек личного состава) тушили загоревшийся сухостой на открытой местности площадью 200 квадратных метров.

    «В связи с высокой пожарной опасностью просим жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни», - обратились к горожанам в ДЧС Алматы.



    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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