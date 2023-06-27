Сухостой загорелся на окраине Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске загорелся сухостой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

27 июня 2023 года в 18 часов 30 минут локализовано загорание сухой травы на восточной окраине Усть-Каменогорска в Комсомольском лесничестве Усть-Каменогорского лесного хозяйства Глубоковского района. Сильные порывы ветра, до 8 м/с распространяли огонь по сухой растительности молниеносно. На помощь огнеборцам в тушении загорания был направлен вертолет МИ-8 авиаподразделения ВКО с водосливным устройством.

«Одной из причиной пожара мог стать человеческий фактор - неосторожное обращение с огнем. Из-за сильного ветра, направление которого менялось, огонь охватывал гектар за гектаром. Дым окутал окрестности города, чувствовался запах гари. Было принято решение привлечь вертолет с водосливным устройством авиаподразделения ВКО. С вертолета совершено 7 сбросов воды, что помогло остановить действующую кромку пожара. В дальнейшем огнеборцы совместно с местными исполнительными органами и лесниками продолжили тушение оставшихся дымоточек с помощью ранцевых огнетушителей и хлопушек. Загорание травы локализовано на площади 14,2 га», сообщил Айдос Нусупбаев, начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО.

В ликвидации задействованы 74 человека, 14 единиц техники от ДЧС ВКО и лесхоза, вертолет МИ-8 АП ВКО.