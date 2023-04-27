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Сухостой загорелся на горе Мохнатка в Алматы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Апреля 2023, 23:31
Сухостой загорелся на горе Мохнатка в Алматы Фото: кадр из видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На склоне горы «Мохнатка» загорелся сухостой. Пожарные и лесники пытаются потушить возгорание на площади 100 квадратных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

На склоне горы произошло горение валежника и сухостоя. Спасатели уточнили, что угрозы распространения огня нет.

«27 апреля в 20:00 сводный отряд по тушению природных пожаров ДЧС Алматы и сотрудники Иле-Алатауского ГНПП с пожарными хлопушками, лопатами, шанцевым инструментом направлены в Медеуский район, на улицу Керей и Жанибек Хандар, около дома 389. Загорелся склон горы «Мохнатка» со стороны поселка, по дороге на плато Кок-Жайлау. Угрозы распространения нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.

К месту происшествия на высоту сотрудники ДЧС прибыли пешком в связи с невозможностью применения техники и из-за темного времени суток.


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