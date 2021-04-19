Сухостой горит в резервате «Ертіс орманы» в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Щербактинском районе Павлодарской области, на территории КГУ «Шалдайский филиал резерват «Ертіс орманы» загорелся сухостой. Для тушения огня на место ЧП в Щербактинский район выехали сотрудники ДЧС из Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Щербактинском районе, на территории КГУ «Шалдайский филиал резерват «Ертіс орманы» (Степное лесничество, 149 квартал, 3 класс пожарной опасности) произошло загорание сухой травы и деревьев (сосна) на предварительной площади 15 гектар. Жертв и пострадавших нет», - сообщил на своей странице в сети Instagram заместитель акима Павлодарской области Асаин Байханов.

Он отметил, что в ликвидации задействованы 44 сотрудника ДЧС и 13 спецмашин.

«В 16:30 от ДЧС Павлодарской области дополнительно сформирована колонна из семи единиц техники и 24 сотрудников личного состава для помощи в тушении пожара», - добавил замглавы региона.

«Колонна техники выехала из города Павлодар и направляется к месту пожара», - написал Асаин Байханов.

«На месте находится аким и заместитель Щербактинского района, и я тоже выехал на место пожара», - подчеркнул А. Байханов.