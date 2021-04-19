РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:08, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Сухостой горит в резервате «Ертіс орманы» в Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Щербактинском районе Павлодарской области, на территории КГУ «Шалдайский филиал резерват «Ертіс орманы» загорелся сухостой. Для тушения огня на место ЧП в Щербактинский район выехали сотрудники ДЧС из Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Щербактинском районе, на территории КГУ «Шалдайский филиал резерват «Ертіс орманы» (Степное лесничество, 149 квартал, 3 класс пожарной опасности) произошло загорание сухой травы и деревьев (сосна) на предварительной площади 15 гектар. Жертв и пострадавших нет», - сообщил на своей странице в сети Instagram заместитель акима Павлодарской области Асаин Байханов.


    Он отметил, что в ликвидации задействованы 44 сотрудника ДЧС и 13 спецмашин.

    «В 16:30 от ДЧС Павлодарской области дополнительно сформирована колонна из семи единиц техники и 24 сотрудников личного состава для помощи в тушении пожара», - добавил замглавы региона.

    «Колонна техники выехала из города Павлодар и направляется к месту пожара», - написал Асаин Байханов.

    «На месте находится аким и заместитель Щербактинского района, и я тоже выехал на место пожара», - подчеркнул А. Байханов.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Экология Видео Происшествия Павлодарская область
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!