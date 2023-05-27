Сухостой горит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сухостой загорелся в городе Астане в стороне дачного массива в Сарыаркинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожарные, как сообщили в пресс-службе столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, прибыли на место возгорания.

«В 16:14 подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны выехали на очередной вызов. По Коргалжынскому шоссе, в сторону жилого массива Коктал-1, виден дым. По прибытию огнеборцев установлено, что горит сухостой и кустарники на предварительной площади 1 га», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным ДЧС, на месте тушат возгорание пожарные расчеты и три поливомоечные машины акимата города.