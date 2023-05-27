Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Сухостой горит в Астане

Автор:  
Анеля Касымова
27 Мая 2023, 18:34
Сухостой горит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сухостой загорелся в городе Астане в стороне дачного массива в Сарыаркинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожарные, как сообщили в пресс-службе столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, прибыли на место возгорания.

«В 16:14 подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны выехали на очередной вызов. По Коргалжынскому шоссе, в сторону жилого массива Коктал-1, виден дым. По прибытию огнеборцев установлено, что горит сухостой и кустарники на предварительной площади 1 га», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным ДЧС, на месте тушат возгорание пожарные расчеты и три поливомоечные машины акимата города.


Астана   Происшествия   МЧС   Пожар  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Скончался Бердибек Сапарбаев
Скончался Бердибек Сапарбаев
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Где отдохнуть в Туркестанской области
Где отдохнуть в Туркестанской области
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
В Астане увеличили давление подачи воды
В Астане увеличили давление подачи воды