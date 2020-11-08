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Сухостой горит на склоне горы в Алматы

8 Ноября 2020 21:40
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Сухостой горит на склоне горы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Медеуском районе Алматы горит сухостой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе ДЧС города сообщили, что в 17:08 пожарные расчеты выехали на сообщение о возгорании сухостоя в районе садоводческого товарищества «Родники» Медеуского района.

«Первые прибывшие подразделения уточнили, что угроза частному сектору отсутствует. Тушение пожара осложняли перепады высот на склонах, ветер северо-западный силой 3 метра в секунду распространял возгорание сухостоя на большую территорию. Высота горящего сухостоя составила 1,5 метра. Местность труднодоступна для техники, поэтому пожарные работают в пешем порядке. На месте работают 33 пожарных, сбивают пламя пожарными хлопушками и ранцевыми огнетушителями», - уточнили в департаменте.

В 21:10 часов с юго-восточной стороны достигнута локализация.


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#Алматы   #Происшествия   #Другие государственные органы  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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