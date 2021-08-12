Сухостой горит на склонах гор в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Бостандыкском районе Алматы загорелся сухая трава, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы, возгорание сухостоя произошло в Бостандыкском районе.

«12 августа 2021 года, в 15:22 на пульт «101» поступило сообщение о загорании сухостоя в Бостандыкском районе, мкр. Нур Алатау, около дома № 1859. Незамедлительно силы и средства ДЧС города направлены по повышенному рангу вызова. На момент прибытия происходило загорание сухостоя на склоне горы на площади 1 Га, создалась угроза распространения огня на частный жилой сектор. В тушении загорания задействовано 50 человек личного состава и 13 единиц техники. Несмотря на то, что тушение осложнялось пересечённой местностью, крутыми перепадами высот на склонах, в 16:08 угроза распространения на жилые дома снята», - сообщили в ведомстве.