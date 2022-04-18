Сухостой горел в нескольких районах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане за сегодня в нескольких районах горел сухостой. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание в дачном обществе «Западный», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент огнеборцы в количестве 67 человек личного состава и 9 единиц техники, а также двух единиц акимата города работают над ликвидацией возгорания сухостоя в дачном обществе «Западный» на предварительной площади 1500 кв.м. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.

С утра сегодня, по данным ДЧС, пожарные подразделения города выезжали пять раз на возгорание сухостоя. Ещё один из крупных выездов был в районе Сарыарка по улице Аккорган, где огнеборцы ликвидировали пожар сухостоя и камыша на площади 300 кв.м и на объездной «Восточный обход» района Алматы, где также горела сухая трава.

В ДЧС добавили, что зачастую главной причиной возгорания сухой травы, камыша становится деятельность человека – сжигание сухостоя, мусора на дачных участках, вдоль дорог или в ближайших у населенных пунктов лесных массивах, а также неосторожное обращение с огнем во время отдыха.

В связи с этим горожан просят не бросать на землю горящие спички и окурки, не разжигать костры в сухую и ветреную погоду, не оставлять их непотушенными. Также рекомендуется не разрешать детям играть с пожароопасными предметами, а вокруг своего участка скосить сухую траву.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 101.