Сухогруз подвергся атаке в Красном море — UKMTO

Британское морское агентство сообщило, что 5 июля, в воскресенье, грузовое судно подверглось атаке в Красном море, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

— Судам рекомендовано соблюдать особую осторожность при проходе района и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO (Управление морских торговых операций Великобритании) — сообщили в ведомстве.

Центр торговых операций на морских путях Великобритании (UKMTO) сообщил, что судно подало сигнал бедствия, заявив, что его атаковали «неизвестные вооруженные нападавшие» у побережья аль-Худейды, крупного портового города на побережье Йемена.

В UKMTO сообщили, что власти расследуют инцидент.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее йеменские хуситы объявили запрет для израильских судов в Красном море и заявили о ракетном ударе по Израилю. Одновременная блокада Баб-эль-Мандеба и Ормуза ставит под угрозу около трети мировых морских поставок нефти и газа.



