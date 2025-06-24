Река Сайрамсу пересохла в Шымкенте

В этом году жители Шымкента с тревогой наблюдают, как стремительно пересыхает река Сайрамсу. Почему обмелела река, которая берет свои истоки на склонах Алатау и проходит через Туркестанскую область, насколько велик риск усугубления водного дефицита и какова общая ситуация с водными ресурсами в Южном Казахстане. Ответы на эти вопросы в эксклюзивном интервью дал заместитель руководителя РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» Копжан Садибек.

— Сегодня все чаще звучит тревожная информация о том, что река Сайрамсу в Шымкенте стремительно пересыхает. С чем связано резкое снижение уровня воды в этом году?

— На территории Туркестанской области и города Шымкента в целом насчитывается 184 реки, среди которых Сайрамсу является одной из крупнейших. Река берет начало в хребтах Алатау и впадает в реку Бадам на территории Шымкента. На реке Сайрамсу расположен гидроузел «Сайрам-су», из которого осуществляется водозабор в каналы Правобережный и Левобережный для орошения сельхозугодий в Толебийском и Сайрамском районах и в самом Шымкенте. Согласно гидрологическому прогнозу на вегетационный период 2025 года, опубликованному РГП «Казгидромет», снежный покров в бассейнах рек юго-западных склонов Каратау и реки Арыс ожидается на минимальном уровне. Кроме того, в этом году выпало значительно меньше осадков, чем обычно. Снижение уровня осадков и снежного покрова напрямую связано с изменением климата и приводит к раннему обмелению рек.

— Насколько остро стоит проблема нехватки горных источников, питающих реки региона?

— Туркестанская область и Шымкент входят в состав четырех водохозяйственных бассейнов: Арыс, Сырдарья, Келес и реки юго-западного склона хребта Каратау. Водоснабжение региона в значительной степени зависит от трансграничных водных ресурсов. 63% поступающих вод обеспечиваются за счет рек и магистральных каналов, берущих начало на территории Узбекистана. Президент Казахстана в своем Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» отметил, что водные ресурсы являются одной из важнейших проблем страны. С ростом численности населения и экономики к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12–15 миллиардов кубометров. Глава государства подчеркнул необходимость рационального и экономного использования воды. Усиление водного дефицита — общая проблема всех стран Центральной Азии, требующая развития регионального сотрудничества.

Фото: Татьяна Корякина/ Kazinform

— Подтверждаете ли вы факт подачи воды из реки Сайрамсу в Туркестанскую область для нужд сельского хозяйства и кто принимает решение о перераспределении водных потоков?

— Да, действительно, река Сайрам-Су берет начало в Туркестанской области. На ее русле расположен гидроузел «Сайрамсу», откуда осуществляется забор воды в каналы Правобережный и Левобережный. Также выше по течению функционируют каналы Олжалы и Коксайек, обеспечивающие орошение сельхозугодий в районах Төлеби (села Коксайек, Казахстан, Зертас и др.), Сайрамского района (села Карамурт, Шапырашты) и части города Шымкента (Шапырашты, Отемис). Общая площадь орошаемых земель составляет около 10 тысяч гектаров. Распределение лимитов воды четко регламентируется на уровне Правительства. Действует приказ № 367 Министерства сельского хозяйства РК, который определяет лимиты водопользования для всех регионов на период 2016–2025 годов. Решение о перераспределении водных ресурсов принимается Правительством страны.

— Существуют ли нормативы и лимиты на забор воды из рек для сельского хозяйства?

— Конечно. Все водозаборы регулируются нормативами и лимитами. Помимо приказа № 367, действует методика расчёта норм водопотребления и водоотведения, утверждённая приказом № 545 от 2016 года. В ней прописаны нормы водопользования по каждому региону, по каждому источнику и назначению: полив, питьевое водоснабжение, промышленные нужды и т. д. То есть, каждый литр воды официально закреплен за определенным потребителем в рамках утвержденных лимитов.

Фото: Татьяна Корякина/ Kazinform

— К какой экологической проблеме относится раннее обмеление реки Сайрамсу?

— Пересыхание рек — серьезная экологическая проблема, которая приводит к ряду негативных последствий: сокращение биологического разнообразия;

ухудшение качества воды;

деградация почв и земельных ресурсов;

снижение урожайности сельскохозяйственных культур;

нехватка питьевой воды для сельскохозяйственных животных;

социально-экономические трудности для населения;

изменение локального климата. сокращение биологического разнообразия; ухудшение качества воды; деградация почв и земельных ресурсов; снижение урожайности сельскохозяйственных культур; нехватка питьевой воды для сельскохозяйственных животных; социально-экономические трудности для населения; изменение локального климата. сокращение биологического разнообразия; ухудшение качества воды; деградация почв и земельных ресурсов; снижение урожайности сельскохозяйственных культур; нехватка питьевой воды для сельскохозяйственных животных; социально-экономические трудности для населения; изменение локального климата. В этом году острый дефицит водных ресурсов ощущается во всех южных регионах Казахстана: в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях и городе Шымкенте. Уровень воды в водохранилищах ниже, чем в прошлом году. В связи с этим, бассейновой инспекцией даны рекомендации акиматам районов принять дополнительные меры по рациональному использованию воды: использование дренажной воды, поочередный и ночной полив, бурение дополнительных скважин, отказ от водоемких культур и посевов на труднодоступных участках.

— Обсуждается ли пересмотр системы распределения воды между Шымкентом и соседними областями?

— Да, ежегодно Арал-Сырдарьинская бассейновая инспекция совместно с РГП «Казгидромет» проводит пересмотр и утверждение лимитов водопользования для Туркестанской области и города Шымкента, основываясь на актуальных гидрологических прогнозах.

Фото: Татьяна Корякина/ Kazinform

— Насколько устойчиво использование воды в регионе в условиях изменения климата и какова ситуация с другими реками области, где также наблюдается снижение уровня воды?

— В Туркестанской области насчитывается 552 тысячи гектаров орошаемых земель, из них 210 тысяч гектаров расположены в южной части области, которые обслуживаются магистральными каналами «Достык» и «Кызылкум». В районах, получающих воду по этим каналам (Мактааральский, Жетысайский, Шардаринский районы), в этом году посеяно более 91 тысячи гектаров хлопка — культуры, требующей обильного и синхронного полива. Это создает значительную нагрузку на водные ресурсы. Для стабилизации водопользования необходимо переходить на систему чередования посевов и активное внедрение водосберегающих технологий. Президент поручил к 2030 году ежегодно внедрять водосберегающие технологии на 150 тысяч га, в том числе 32 тысячи га — в Туркестанской области. Данные технологии позволяют вдвое сокращать потребление воды и одновременно повышать урожайность в 2–3 раза, что крайне актуально в условиях нарастающего дефицита воды.

Напомним, сегодня 40% планеты сталкиваются с более частыми и жесткими засухами из-за изменения климата. Под ударом не только сельское хозяйство, но и торговля, промышленность, энергетика. В Организации экономического сотрудничества и развития предупреждают, что без срочных и скоординированных мер ущерб продолжит расти.

Фото: Татьяна Корякина/ Kazinform

Фото: Татьяна Корякина/ Kazinform