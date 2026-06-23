Сухая ветка дерева упала на голову молодой девушки в области Жетысу

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен момент падения сухой ветки на девушку во дворе многоквартирного дома в городе Уштобе, передает корреспондент агентства Kazinform.

На кадрах видно, что девушка находится в сознании, при этом удар пришелся непосредственно в область головы, в результате чего у пострадавшей началось кровотечение. Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, оказали ей первую медицинскую помощь и планировали транспортировать пострадавшую в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и оказания необходимого лечения.

В связи с публикацией видеозаписи городской акимат Уштобе выступил с официальным комментарием.

— До сегодняшнего дня со стороны жителей данного дома или органов управления (КСК/ОСИ) в акимат не поступало никаких официальных заявлений или жалоб по поводу необходимости вырубки или кронирования аварийных деревьев на данном участке, — сообщили в городском акимате.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что с начала текущего года в целях обеспечения безопасности жителей в городе проведена санитарная вырубка 128 деревьев. Работы выполнены на проспекте Конаева, улицах Жолбарыс батыра, Рыскулова, Суворова, проспекте Абылай хана и в сквере Токаева. По информации акимата, вырубались исключительно высохшие, гнилые и аварийные деревья в соответствии с Правилами содержания и защиты зеленых насаждений.

В акимате напомнили, что придомовая территория является общим имуществом собственников квартир, а обеспечение безопасности, включая своевременную обрезку и кронирование сухих ветвей, является обязанностью КСК (ПИК) или ОСИ.

— По факту произошедшего инцидента сотрудниками акимата совместно с представителями КСК (ОСИ) будет проведена выездная проверка данного участка, после чего будут произведены работы по обрезке деревьев, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре владелец автомобиля JETOUR X50 отсудил у городского отдела ЖКХ четыре миллиона тенге за ущерб, причиненный упавшей веткой дерева.