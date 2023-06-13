РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:32, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Сухая трава загорелась в Кызылорде

    None
    Кадр из видео
    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Из-за возгорания сухой травы в Кызылорде несколько районов города окутало дымом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщение в областной департамент МЧС поступило в 14:50.

    «Вблизи канала Ширкейли возле дачного участка «Наурыз» горит сухая трава площадью 6 гектаров. Пожар локализован. В настоящее время специалисты пытаются потушить возгорание с помощью четырех машин. Также на месте происшествия находятся специалисты в области лесного хозяйства», - сообщила пресс-секретарь областного управления по ЧС и пожарно-спасательной службе Алия Ережепова.




    Теги:
    Регионы Казахстана Пожар Кызылординская область Видео МЧС Происшествия Кызылорда Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!