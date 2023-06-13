Сухая трава загорелась в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Из-за возгорания сухой травы в Кызылорде несколько районов города окутало дымом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение в областной департамент МЧС поступило в 14:50.

«Вблизи канала Ширкейли возле дачного участка «Наурыз» горит сухая трава площадью 6 гектаров. Пожар локализован. В настоящее время специалисты пытаются потушить возгорание с помощью четырех машин. Также на месте происшествия находятся специалисты в области лесного хозяйства», - сообщила пресс-секретарь областного управления по ЧС и пожарно-спасательной службе Алия Ережепова.





