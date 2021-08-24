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Сухая трава горит в ВКО

24 Августа 2021 11:56
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Сухая трава горит в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане пожарные продолжают бороться с огнем, охватившим траву в Кокпектинском и Аягозском районах. Им помогают местные исполнительные органы и лесники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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На участке Ключи в Кокпектинском районе сухая трава горит на площади 45 га, в Аягозском районе огнем охвачено 25 га на участке Кара Бужыр и на участке Умбетай -10 га сухой травы. Всего задействовано 88 огнеборцев и 12 единиц техники ДЧС ВКО, 13 единиц техники и 92 человека от местных исполнительных органов, от лесников 10 человек и две единицы техники.

Тушение усложняет ветер, труднодоступная местность, где практически невозможно маневрировать спецтехнике и пожарным машинам.

Между тем в Маркаколе наблюдается первый класс пожарной опасности, второй класс в Усть-Каменогорске и Риддере, районе Алтай, третий класс - в городе Семей, Бескарагайском, Бородулихинском, Катон-Карагайском, Курчумском районах, четвертый класс - в селе Самарское, пятый класс - в Урджарском районе.

ДЧС ВКО напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности:

- находясь на открытой территории, ни в коем случае не поджигать траву;

- разъяснить детям об опасности игр с огнем и спичками;

- проезжая вдоль обочин дорог, не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков;

- при обнаружении пожара сразу сообщить по телефонам «101» и «112»э

«Обращаем ваше внимание, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах, предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», - подчеркнули в ДЧС.

Крестьянским хозяйствам необходимо выполнить защитные минерализованные полосы шириной не менее 4 м, организовать с работниками крестьянских хозяйств инструктажи по технике безопасности. Р аботающую на полях технику оборудовать противопожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения: уборочные агрегаты - двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами и двумя метлами, трактора - одним огнетушителем, одной штыковой лопатой. Установить искрогасители.



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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Пожар  
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