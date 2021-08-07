Сухая трава горела семь раз за сутки в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Жанааркинском, Актогайском, Абайском, Каркаралинском и Улытауском районах Карагандинской области произошли степные горения на площади от 10 до 45 га. Пожары ликвидированы общими усилиями подразделений Департамента по ЧС Карагандинской области, местных исполнительных органов и добровольных противопожарных формирований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Продолжается тушение крупного степного пожара в Улытауском районе. Горение сухой травы было обнаружено 5 августа в Амангельдинском сельском округе в 33 км от села Сарлык. По предварительным данным, площадь пожара составляет свыше 900 га. В ликвидации пожара задействованы 111 человек и 22 единицы техники Департамента по ЧС Карагандинской области, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований, полиции, местных жителей.