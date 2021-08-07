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Сухая трава горела семь раз за сутки в Карагандинской области

7 Августа 2021 16:38
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Сухая трава горела семь раз за сутки в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Жанааркинском, Актогайском, Абайском, Каркаралинском и Улытауском районах Карагандинской области произошли степные горения на площади от 10 до 45 га. Пожары ликвидированы общими усилиями подразделений Департамента по ЧС Карагандинской области, местных исполнительных органов и добровольных противопожарных формирований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Продолжается тушение крупного степного пожара в Улытауском районе. Горение сухой травы было обнаружено 5 августа в Амангельдинском сельском округе в 33 км от села Сарлык. По предварительным данным, площадь пожара составляет свыше 900 га. В ликвидации пожара задействованы 111 человек и 22 единицы техники Департамента по ЧС Карагандинской области, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований, полиции, местных жителей.

Сотрудники ДЧС напоминают жителям области о строгом соблюдении мер пожарной безопасности в пожароопасный период.

«Установившаяся сухая и жаркая погода способствуют мгновенному распространению огня на огромные площади, и удержать его очень тяжело. Также осложняют тушение труднодоступность степных массивов для прохождения пожарной техники, отсутствие вблизи водных ресурсов», - сообщили в ДЧС области.

Запомните элементарные меры безопасности в пожароопасный период:

- не поджигайте сухую траву;

- не разводите костры;

- не оставляйте на солнце бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты.

Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите по номерам «101» или «112».


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#Карагандинская область   #Происшествия   #Пожар  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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