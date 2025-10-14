Суеверность довела жительницу Жамбылской области до суда

Как следует из материалов суда, женщина пришла в школу, где ранее пыталась устроиться учителем, и рассыпала соль в коридоре и перед кабинетом директора. По ее словам, таким образом она надеялась улучшить свои шансы на получение работы.

На судебном заседании гражданка признала вину и раскаялась, пояснив, что не хотела причинить вреда, а действовала по совету знакомых.

Суд квалифицировал действия женщины как загрязнение мест общего пользования по части 1 статьи 434-2 Кодекса об административных правонарушениях. С учетом признания вины и раскаяния размер штрафа был уменьшен на 30%.

В итоге постановлением суда женщина была признана виновной и оштрафована на 27 тысяч тенге.

