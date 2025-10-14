РУ
телерадиокомплекс президента РК
    04:50, 14 Октябрь 2025

    Суеверность довела жительницу Жамбылской области до суда

    В Жамбылской области женщину осудили за ритуал с солью. Чтобы привлечь удачу в поисках работы, она провела в школе своеобразный «ритуал». Однако закончилось все не трудоустройством, а административным штрафом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    соль
    Фото: pixabay.com

    Как следует из материалов суда, женщина пришла в школу, где ранее пыталась устроиться учителем, и рассыпала соль в коридоре и перед кабинетом директора. По ее словам, таким образом она надеялась улучшить свои шансы на получение работы.

    На судебном заседании гражданка признала вину и раскаялась, пояснив, что не хотела причинить вреда, а действовала по совету знакомых.

    Суд квалифицировал действия женщины как загрязнение мест общего пользования по части 1 статьи 434-2 Кодекса об административных правонарушениях. С учетом признания вины и раскаяния размер штрафа был уменьшен на 30%.

    В итоге постановлением суда женщина была признана виновной и оштрафована на 27 тысяч тенге.

    Ранее сообщалось, что в Таразе сотрудник акимата избежал тюремного срока из-за болезни сердца.

    Жамбылская область Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
