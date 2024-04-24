РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:40, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Судью и пристава осудили за коррупцию в Алматинской области

    Жоғары соттың 4 судьясы қызметінен босатылды
    Фото: Kazinform

    Илийским районным судом Алматинской области оглашен приговор в отношении судьи Талгарского районного суда и пристава этого же суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Судья Байгалиева А.Б. признан виновным в получении взятки в размере 2 млн тенге при посредничестве судебного пристава за изменение условий прохождения принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней, — сообщили в пресс-службе Антикора по области.

    Байгалиев осужден к 4 годам лишения свободы, его посредник Раймбеков К.Ж. к штрафу в размере 20 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    В соответствии со статьей 41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    В январе этого судья Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Абдрахманова А. осуждена к 4 годам лишения свободы за коррупцию.

    Теги:
    Коррупция Суды Взятка Алматинская область Антикор
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!