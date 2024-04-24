Судью и пристава осудили за коррупцию в Алматинской области

Илийским районным судом Алматинской области оглашен приговор в отношении судьи Талгарского районного суда и пристава этого же суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Судья Байгалиева А.Б. признан виновным в получении взятки в размере 2 млн тенге при посредничестве судебного пристава за изменение условий прохождения принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней, — сообщили в пресс-службе Антикора по области.

Байгалиев осужден к 4 годам лишения свободы, его посредник Раймбеков К.Ж. к штрафу в размере 20 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

В соответствии со статьей 41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В январе этого судья Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Абдрахманова А. осуждена к 4 годам лишения свободы за коррупцию.