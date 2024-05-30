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    13:00, 30 Май 2024 | GMT +6

    Судостроительный завод в Мангистау планирует построить турецкая компания

    строительство
    Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

    Турецкая компания планирует построить судостроительный завод в Мангистау. Об этом сообщил генеральный консул Турецкой республики в городе Актау Сабри Альптекин на встрече с главой региона Нурдаулетом Килыбаем. Стороны также обсудили возможности укрепления и расширения торгово-экономических и культурно-социальных связей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

    За январь–март 2024 года внешнеторговый оборот между Мангистауской областью и Турцией составил 4,9 млн долларов США. На территории региона активно работают 103 предприятия с турецким капиталом. По словам генконсула, в Мангистауской области зарегистрированы 1100 граждан Турции, из 550 человек постоянно живут и работают в Актау.

    — Предприниматели Турции заинтересованы в инвестировании в экономику региона, так и в укреплении дружественных социальных и культурных взаимоотношений. К примеру, компания «YDA» планирует построить судостроительный завод рядом с морпортом Актау, сейчас ведутся согласительные работы — сказал Сабри Альптекин.

    пресс-службу акима Мангистауской области
    Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

    Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поблагодарил Генерального консула Турции за активное участие в развитии двустороннего партнерства, отметив, что со своей стороны местный исполнительный орган также приложит все силы для расширения торгово-экономического, энергетического и инвестиционного сотрудничества, а также контактов в культурно-образовательной и социальной сферах.

    Теги:
    Турция Регионы Казахстана Заводы Строительство Предпринимательство и власть Мангистауская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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