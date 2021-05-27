Судороги после вакцины у женщины прокомментировали в горздраве Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети распространяется видео, на котором женщина рассказывает, что у нее начались судороги после вакцинации от КВИ. Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев прокомментировал случай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в РСК журналисты спросили об этом видео у руководителя управления общественного здоровья, а также интересовались, почему женщине грозили увольнением в случае отказа от вакцины.

«Действительно, этот факт имеет место. Это сотрудница нашего учреждения, она акушерка Центра перинатологии и детской кардиохирургии. Она туда устроилась пять месяцев назад, получила вакцину 29 апреля. У нее была симптоматика, она обращалась в поликлинику, в последний раз обратилась вчера в горбольницу №7. Ей была оказана помощь и ее отпустили домой. Насколько это связано с вакцинацией выяснит созданная рабочая комиссия», - прокомментировал он.

Он также ответил, почему ее якобы не захотели забрать в стационар.

«Дело в том, что есть показание, по которому требуется: или амбулаторная помощь или скорая помощь оказывает на месте медпомощь и есть показания, по которому ее должны доставить в стационар. В данном случае были сомнения, надо ли ее возить в стационар или нет. После оказания первой медпомощи на уровне скорой медпомощи, у нее не было такой симптоматики. Но, тем не менее, перестраховались и отвезли в больницу. После этого она уехала и сейчас на связи с медработниками. Я думаю, что не должно быть таких осложнений», - добавил он.

Нариман Табынбаев также прокомментировал, почему женщине грозили увольнением.

«Мы переговорили с руководителем этой больницы, в данном случае не было никаких принуждений, а были уговоры. Я считаю, что это правильно, потому что, если человек работает в родильном доме, где оказывается помощь роженицам, она еще и акушерка, то она должна в первую очередь, провакцинирована, по моим понятиям, как врача и как человека. Из-за нее не должны страдать или быть под угрозой и мама, которая рожает и ребенок. Мое мнение, конечно, никто не может ее уволить, а вот убеждать, думаю, надо. Почему кто-то другой из-за нее должен страдать, так как она находится в группе риска по коронавирусу. Я считаю, что нужно сперва уговаривать, разъяснять, а потом убеждать. Я думаю, что на уровне медучреждения идет убеждение, но если человек не понимает, а это нужно для эпидобстановки, мы должны сильно убеждать. Если медработник, медсестра, акушерка не хочет прививаться по личным убеждениям, имеет права выбора, но для этого надо ей сказать выберите другое место работы, другую поликлинику, регистратуру, санаторий, где нет такого прямого контакта. Поэтому, как врач, который отвечает за безопасность нашего населения, я должен убеждать на максимальном уровне, чтобы из-за наших медработников в группу риска не попадали наши горожане. Они должны нам верить. Да, мы сдаем ПЦР-тесты, но это на 4-5 дней, а пациенты будут более уверены и приходить в медучреждения, если они знают, что там максимальное количество 98-99% уже привиты. Я в этом отношении говорю, что надо убеждать», - сказал глава УОЗ.