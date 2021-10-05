Судоисполнителя избили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы судоисполнителя несколько раз ударили на мероприятии по сносу пристройки к жилому дому, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента появилось в соцсетях .

В Республиканской палате частных судебных исполнителей сообщили , что в производство поступил исполнительный документ, выданный Бостандыкским районным судом Алматы, о необходимости снести пристройку к жилому дому, расположенному по адресу: ул. Виноградная д.3/1.

«Исполнительские мероприятия по сносу пристройки были назначены на 4 октября в 11:00 часов. Судебный исполнитель вошел на территорию нахождения пристройки в присутствии сотрудников полиции. Неизвестные лица при сотрудниках полиции начали оказывать давление на судебного исполнителя. Под угрозой физической расправы данные лица пытались запретить судебному исполнителю исполнять свои должностные обязанности и всячески пытались воспрепятствовать», - сообщили в Республиканской палате ЧСИ.

В ходе происходящего, для всех присутствующих судебный исполнитель зачитал вслух нормы Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», которыми он руководствовался при исполнении.

«Однако М. Искаков начал всячески оскорблять судебного исполнителя и указывать, что приступить к работе А. Ермекову не дадут физической силой. Во время исполнительских действий ЧСИ А. Ермековым М. Искаков начал душить судебного исполнителя. Позже подошел к судебному исполнителю и начал нагло требовать прекратить снос и снова угрожать. На этот раз, А. Ермеков решил не обращать внимания на происходящее. Однако М. Искаков сразу же приступил к действиям и нанес судебному исполнителю несколько ударов в область ребер и легкого. Данные побои были произведены в присутствии сотрудников полиции. Врач скорой помощи установил вред здоровью средней тяжести», - отметили в палате ЧСИ.

В департаменте полиции ответили, что назначены соответствующие экспертизы.

«Управлением полиции Бостандыкского района данный факт зарегистрирован, судоисполнителем написано заявление на хозяина дома, на основании чего назначены соответствующие экспертизы по результатам которых будет принято процессуальное решение», - заявили в пресс-службе ДП.