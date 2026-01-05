РУ
    20:41, 04 Январь 2026 | GMT +5

    Судно опрокинулось в Нигерии, погибли 25 человек

    В результате опрокидывания пассажирского судна в штате Йобе на северо-востоке Нигерии погибли 25 человек, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    Фото: Anadolu Ajansı

    Об этом сообщил генеральный секретарь Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями штата Йобе (SEMA) Мохаммед Годже.

    По его словам, накануне вечером судно, перевозившее пассажиров из штата Йобе в штат Джигава, опрокинулось на реке в районе Нгуру.

    Годже подчеркнул, что после инцидента удалось спасти 13 человек, однако 14 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы в районе происшествия продолжаются.

    В Нигерии, где аварии с судами происходят довольно часто, с 10 сентября 2025 года в целях сокращения числа подобных происшествий по всей стране был введен запрет на эксплуатацию судов без лицензии.

     

    Нигерия Происшествия Мировые новости
    Диана Калманбаева
