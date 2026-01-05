Судно опрокинулось в Нигерии, погибли 25 человек

Об этом сообщил генеральный секретарь Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями штата Йобе (SEMA) Мохаммед Годже.

По его словам, накануне вечером судно, перевозившее пассажиров из штата Йобе в штат Джигава, опрокинулось на реке в районе Нгуру.

Годже подчеркнул, что после инцидента удалось спасти 13 человек, однако 14 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы в районе происшествия продолжаются.

В Нигерии, где аварии с судами происходят довольно часто, с 10 сентября 2025 года в целях сокращения числа подобных происшествий по всей стране был введен запрет на эксплуатацию судов без лицензии.