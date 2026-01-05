Судно опрокинулось в Нигерии, погибли 25 человек
В результате опрокидывания пассажирского судна в штате Йобе на северо-востоке Нигерии погибли 25 человек, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Об этом сообщил генеральный секретарь Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями штата Йобе (SEMA) Мохаммед Годже.
По его словам, накануне вечером судно, перевозившее пассажиров из штата Йобе в штат Джигава, опрокинулось на реке в районе Нгуру.
Годже подчеркнул, что после инцидента удалось спасти 13 человек, однако 14 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы в районе происшествия продолжаются.
В Нигерии, где аварии с судами происходят довольно часто, с 10 сентября 2025 года в целях сокращения числа подобных происшествий по всей стране был введен запрет на эксплуатацию судов без лицензии.